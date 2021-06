Skal skilles efter 27 år

Skuespilleren Blair Underwood og konen Desiree DaCosta annoncerede lørdag, at de nu går hver til sit.

'Efter mange nøje overvejelser og bønner har vi valgt at slutte vores ægteskab, som begyndte for 27 år siden. Det har været en smuk rejse', skriver de i en fælles meddelelse på Instagram.

'Vores største bedrifter er vores tre fantastiske børn. Tre sjæle som Gud har betroet os. Vi har altid sat deres ønsker først, og det vil vi forsætte med at gøre', skriver de begge.

Parret blev gift i 1994 og har sammen tre børn. De slutter deres fælles udmelding med at takke deres fans for støtten i gennem årene og et ønske om 'privatliv og forståelse i denne nye periode af deres liv'.

Sex and The City

Mange kender nok den 56-årige skuespiller fra tv-serien 'Sex and The City', hvor han spiller Mirandas kæreste, Robert Leeds.

Men Blair Underwood har også medvirket i mini-serien 'When They See Us' og senest i netflix-serien 'Self Made'.