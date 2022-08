Skal skilles efter fem år

Den amerikanske countrysanger Kelsea Ballerini skal skilles fra sin ægtemand gennem fem år, den australske countrysanger og sangskriver Morgan Evans.

Det skriver magasinet People, som er i besiddelse af retsdokumenter, hvor det fremgår, at 28-årige Kelsea Ballerini ansøgte om skilsmisse fredag.

Ballerini har desuden sat ord på bruddet i en story på sin Instagram-profil.

'Venner, jeg har altid forsøgt at dele oplysninger om mit liv med jer på en ægte og sårbar måde, samtidig med at jeg har beskyttet dele af mit privatliv. Nu står det i offentlige registre, så jeg vil gerne have, at I hører direkte fra mig, at jeg skal igennem en skilsmisse', skriver hun.

Skrøbelige

Hun understreger, at det ikke har været nogen nem beslutning, og beder samtidig om respekt for de følelser, både hun og Morgan Evans gennemgår.

'Det er svært at finde ordene her... men jeg føler mig ekstremt taknemmelig over de år, jeg har været gift med Morgan, og jeg ser fremad. Med meget fyldte kalendere i den nærmeste fremtid, beder jeg jer om at tage hensyn til, at vi begge er skrøbelige, i gang med en helingsproces og er til stede så godt, vi kan', skriver Kelsea Ballerini.

Parret fandt sammen i 2016, og året efter blev de gift.

Kelsea Ballerini er kendt for numre som 'Miss Me More' og 'Heartfirst', mens Morgan Evans står bag numre som 'Day Drunk' og 'Kiss Somebody'.

Morgan Evans har ifølge People ikke udtalt sig om bruddet.