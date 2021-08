Skal skilles efter otte år

Den amerikanske skuespiller og model Kate Bosworth (38) og skuespilleren Michael Polish (50) blev i 2013 gift, efter de havde været kærester i to år.

Men ægteskabet varede ikke ved, og på Instagram meddeler Bosworth nu, at de to har valgt at lade sig skille.

På sin profil deler hun et billede, hvor hun og Michael Polish kysser og smiler, og under billedet har hun delt en lang og ærlig tekst.

'Begyndelsen er ofte den bedste del af kærligheden. Fyværkeri, magneter, oprør, tiltrækning. Starten signalerer en vid og åben mulighed', skriver hun

Modellen skriver videre, at man ofte har en frygt for at noget skal ende, og at man skal miste det, man har.

Hjerter er fulde

I stedet mener hun, at man skal fokusere på at elske, og det er det, hun og ægtemanden har gjort, fortæller hun videre.

'Vores hjerter er fulde, eftersom vi aldrig har været så forelskede og dybt taknemelige for hinanden, som vi er i denne beslutning om at skilles', skriver hun og fortsætter:

'I de sidste ti år har Michael og jeg sammen valgt kærligheden hver gang. I processen med at give slip har vi erkendt, at vores kærlighed aldrig vil ende', skriver hun.

Parret har været gift siden 2013. Foto: Frazer Harrison/Getty Images

I opslaget fortæller den 38-årige Bosworth, at de begge går en uvant tid i møde, men at de fortsat vil være i kontakt med hinanden og være en del af hinandens liv.

'Vi tror, at de mest episke kærlighedshistorier er dem, som overgår forventningen. Vores største ære har været at opleve kærlighed som denne og at fortsætte og beundre skønheden i kærlighedens evolution. Hvad sker der i slutningen af noget.. Vi indser, at vi bare er i begyndelsen. Det er kærlighed', skriver hun videre.

Kate Bosworth skriver i et opslag, at hun og eksmanden vil fortsætte med at være venner. Foto: Gotham/Getty Images

Bosworth og Polist mødte hinanden under indspilningen af filmen 'Big Sur'.

Det nu forhenværende ægtepar har ingen børn sammen, men Polish har en datter fra et tidligere forhold, som Bosworth har fungeret som bonusmor for.

Tidligere har Bosworth dannet par med skuespilleren Orlando Bloom.