Skal skilles efter syv år

Scooter Braun og konen Yael Cohen går nu officielt hvert til sit.

Parret, som for to uger siden annoncerede deres split, har nu søgt om skilsmilsse. Det på trods af, at de så sent som 6. juli hyldede deres syv år lange ægteskab på Instagram.

Den 40-årige manager ønsker fælles forældremyndighed over parrets tre fælles børn, Jagger på seks, Levi på fire, og Hart på to år.

Parret fandt sammen i 2013 og blev gift året efter.

Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Taylor Swift-fejde

Scooter Braun er kendt for at være manager for blandt andre Justin Bieber, som han opdagede tilbage i 2008. Men i de senere år har han været i medierne af en helt anden årsag.

Han havde nemlig en lang fejde med Taylor Swift, efter han opkøbte pladeselskabet, der havde rettighederne til hendes musik.

Han solgte rettighederne videre i oktober 2020 for mere end 300 millioner dollars til et andet pladeselskab, selvom Swift angiveligt havde forsøgt at købe rettighederne selv.

Det lykkedes dog ikke popstjernen at få rettighederne til sin egen musik, og i stedet besluttede hun at genindspille sin musik.