Skal skilles

Angelina Pivarnick, der især er kendt fra MTV-succesen 'Jersey Shore', har anmodet om skilsmisse fra ægtemanden Chris Larangeria.

Det skriver InTouch Weekly, der har fået bekræftet oplysningerne fra familieretten i New Jersey.

Faktisk anmodede 'Jersey Shore'-stjernen allerede om skilsmisse tilbage i januar.

Angelina Pivarnick har da heller ikke selv lagt skjul på, at forholdet imellem hende og Chris Larangeria ikke har kørt på skinner på det seneste.

I et af de nyeste reuniononafsnit af 'Jersey Shore' fortæller Angelina Pivarnick ærligt, at Chris Larangeria ikke længere bor i deres fælles hjem.

- Vi havde et skænderi, og han flyttede hjem til sin mor, og der har han boet i et par uger nu, lød det fra Angelina Pivarnick i den forbindelse.

Gik ned ad bakke

Her fortalte hun også, at skilsmissen bestemt ikke ser ud til at blive en af de fredelige af slagsen.

- Jeg har været nødt til at hyre en advokat. Jeg havde ikke lyst, men jeg følte, at jeg var nødt til det. Han har blokeret mig, og han vil ikke tale med mig, lød det fra Angelina Pivarnick i 'Jersey Shore'-episoden.

Angelina og Chris blev gift i november 2019 til en stor ceremoni, som blev filmet og vist i 'Jersey Shore'.

De to begyndte at date i 2016, og inden da havde de kendt hinanden og været venner i mange år. I januar 2018 tog de deres forhold til det næste niveau, da Chris friede til Angelina.

Angelina medvirkede i de første to sæsoner af 'Jersey Shore'. De seneste år har hun desuden medvirket i en lang række af reunionafsnittene 'Jersey Shore: Family Vacation', der ligeledes er blevet sendt på MTV.

