Realitydeltageren Kody Brown, der lever i et polyamorøst ægteskab, hvilket man kan følge i programmet 'Sister Wives' på TLC, skal skilles fra en af sine fire koner.

Det afslører ægtefællen Christine Brown selv i et opslag på Instagram.

I opslaget skriver hun, at det ikke har været en nem beslutning, men at hun er kommet frem til, at en skilsmisse er det rigtige for hende.

'Efter mere end 25 år sammen er Kody og jeg vokset fra hinanden, og jeg har taget den svære beslutning at forlade ham'.'

Kody og Christine Brown har i alt seks børn sammen. Den ældste er 26 år, og den yngste er 11 år. I opslaget fortæller Christine Brown, at hun og Kody vil fortsætte med at samarbejde som forældre, selvom de ikke længere skal leve sammen som ægtefolk.

'Vi vil fortsætte med at være et stærkt bekendtskab i hinandens liv, mens vi er forældre for vores smukke børn og støtter vores vidunderlige familie.'

Her ses Kody Brown med sine fire koner. Foto: Jerry Henkel/Ritzau Scanpix

Beder om forståelse

Samtidig beder hun om ro og forståelse i den svære tid.

'Lige nu beder vi om jeres forståelse og venlighed, mens vi forsøger at navigere igennem denne her fase i vores familie.'

Kody Brown har ligeledes været ved tasterne på Instagram for at bekræfte bruddet. Her lægger han ikke skjul på, at han er ked af Christine Browns beslutning.

'Christines beslutning om at forlade mig har gjort mig meget trist. Vi har haft mange gode år sammen, og jeg har stor respekt og beundring for hende. Selvom vi nu tager forskellige veje, så vil vi altid blive ved med at være dedikerede forældre,' skriver han.

De to har været gift siden 1994. På daværende tidspunkt havde Kody Brown allerede konerne Meri og Janel. I 2010 kom også Robyn til, og dermed fik Kody Brown sig en fjerde kone.

Kody Brown kommer oprindeligt fra Utah, men er siden flyttet til Nevada, fordi myndighederne i Utah undersøgte muligheden for at retsforfølge ham. Selvom flerkoneri er ulovligt i alle stater i USA, bliver realitystjernen dog ikke retsforfulgt i Nevada.

Kody Brown er nemlig i dag kun lovligt gift med en af sine koner, Robyn, mens han er 'spirituelt gift' med de tre andre i kraft af sin tro som mormon, hvor det er tilladt at tage så mange koner, man vil.