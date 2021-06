Skal tale i retten: Støttes af kæresten

Britney Spears skal onsdag eftermiddag lokal tid i retten i Los Angeles.

Sagen omhandler, at hun siden 2008 har haft en værge, der skal tage vigtige beslutninger for hende, og den værge har i en periode været hendes far.

Det ønsker popsangeren ikke længere, at han skal være, men hun vil dog ikke helt ud af at have en værge - det skal bare være en anden.

Britney Spears har tidligere fået afvisning ved retten på at fjerne hendes far som værge, og han fik i stedet lov til at fortsætte i rollen.

I december 2020 fik CNN så adgang til nogle dokumenter, som viste, at sangeren afviser at stå på en scene igen, før hendes far er fjernet som værge.

Onsdag skal sagen igen for retten, og her skal Britney Spears selv tale foran dommeren for første gang i flere år. Inden da modtager hun støtte fra hjemmefronten.

Hendes kæreste, Sam Asghari, har nemlig delt et billede i sin story på Instagram, hvor han sidder i en t-shirt med påskriften 'Free Britney', som er et populært udtryk fra den del af popsangerens fankultur, der mener, at hun bliver holdt fanget i et værgemål mod sin vilje.

Foto: Instagram

Det er dog ikke kun hendes egen kæreste, der viser sin støtte. Mange fans er mødt op foran retsbygningen, hvor de viser deres støtte med slogans skilte og t-shirts.

Se billederne herunder:

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

