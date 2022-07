Skal under kniven: - Den nemmeste måde at tabe sig

16-årige Alana Thompson vil gennemgå en fedmeoperation. Realitypersonligheden fortæller, at det er den nemmeste måde for hende at tabe sig hurtigt

Hun vejer 125 kilo - men drømmer om slanke 68.

Alana Thompson, der er bedre kendt som 'Honey Boo Boo', vil nu gennemgå en fedmeoperation, så den 16-årige skuespillerinde kan få sin drømmekrop.

For 'Honey Boo Boo' har været i træningscentret og spist sundt, men hun har tilsyneladende store udfordringer med motivationen.

- Jeg ved med sikkerhed, at jeg kunne komme i træningscentret, og jeg ved med sikkerhed, at jeg kunne gå på slankekur, og jeg ved med sikkerhed, at jeg kan gøre det (operationen, red.) for at tabe mig, fortæller 'Honey Boo Boo' Page Six og understreger:

- Jeg har prøvet. Men den ene ting med mig er, at jeg ikke har nogen motivation. Jeg har ingen motivation til at blive ved med at gå i fitnesscentret hver dag. Jeg har ingen motivation til at blive ved med at spise sundt, fordi jeg vil spise, hvad jeg synes er godt.

Det er senere i år, at Alana Thompson skal under kniven og få opereret sin mavesæk mindre.

- Jeg føler, at operationen nok vil være den nemmeste måde at tabe sig hurtigt på, afslutter hun.

'Mama June' brugte et kæmpe millionbeløb på stoffer tilbage i 2019. Foto: Dan Hallman/Ritzau Scanpix

Kontroversiel mor

Alana Thompsons mor, 'Mama June' Shannon, fik tidligere på året frataget sig forældremyndigheden over hovedpersonen.

Derfor har 'Honey Boo Boo' nu sin søster, Lauren 'Pumpkin' Efird, som værge. Og det er altså søsteren, der har godkendt fedmeoperationen.

Familien blev populære fra den amerikanske tv-serie 'Toddlers & Tiaras' - så populære, at de fik deres eget program ved navn 'Here Comes Honey Boo Boo'.

Programmet blev dog smidt i graven, efter 'Mama June' fandt sammen med Mark McDaniel. Sidstnævnte er en dømt seksualforbryder.

Dette forhold kunne TLC, der producerede programmet, altså ikke stå inde for, og derfor sluttede 'Here Comes Honey Boo Boo' i 2014.

Rettes blikket tilbage til 2019 blev 'Mama June' og hendes daværende kæreste, Geno Doak, anholdt. De var nemlig i besiddelse af stoffer, og parret indrømmede senere, at de sammen havde havde brugt 5,6 millioner kroner på narko i løbet af et enkelt år.

