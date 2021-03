Skamfuld over seksualitet: - Det er ulækkert

Model og skuespiller Cara Delevingne er meget åben om sin seksualitet, som hun betegner som panseksuel, og har tidligere haft meget offentlige forhold med kvinder.

Cara Delevingne har gæstet Gwyneth Paltrow i podcasten 'Goop', hvor hun fortæller om sin kamp for at acceptere sin egen seksualitet.

I podcasten fortæller modellen, at da hun voksede op, så hun aldrig homoseksuelle par, og at hun ikke var klar over sin egen homofobi, da hun var yngre.

- Jeg plejede at have det sådan, 'Oh my God, det ville jeg aldrig gøre, det er ulækkert,' siger Cara Delevingne om par af samme køn i podcasten.

I dag accepterer modellen sin seksualitet, men det har været en hård kamp at nå dertil.

- Min massive depression og mine selvmordstanker var i forbindelse med min seksualitet, fordi jeg var så skamfuld over at være på den måde. Men faktisk er det en del af mig, jeg elsker så meget og accepterer, siger modellen.

28-årige Cara Delevingne blev først kendt som modellen med de markerede øjenbryn, og senere brød hun også igennem som skuespiller blandt andet i film som 'Suicide Squad' og 'Valerian and the City of a Thousand Planets'.

Hun har gennem tiden datet mange kendte kvinder. Både sangerinden St. Vincent og skuespillerinde Michelle Rodriguez har hun stået frem med offentligt. Senest var det 'Pretty Little Liars'-skuespillerinden Ashley Benson, som Cara var sammen med fra 2018 indtil sidste forår.