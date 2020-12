Skandale-ramt stjerne med dyster julevideo

Kevin Spacey har efterhånden startet en tradition med at udgive en videohilsen juleaften. Årets hilsen er dog en dyster en af slagsen.

De seneste tre år har Kevin Spacey lagt en video ud på sin Facebook-profil, hvor han som sin karakter fra tv-serien 'House of Cards' giver en julehilsen.

I år bryder han dog hurtigt ud af karakteren og forsætter i stedet som sig selv. Her fortæller han om, hvordan folk har taget kontakt til ham i løbet af året for at fortælle, at de har det svært.

- Mange mennesker har rakt ud til mig det seneste år og delt deres egne problemer med mig. Og min evne til at være der for dem har kun været mulig på grund af mine egne problemer.

- Selvom det har været et privilegium at tilbyde min støtte, så må jeg også sige, at det har været ud over mine evne. Fordi mange har fortalt om, at tingene er blevet så svære for dem, at de har overvejet at tage deres eget liv. Og det er nok for mig til at tage en helt anden retning i år, siger han med henvisning til den anderledes video.

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du - alle årets dage fra klokken 11 til 4 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201.

Alle kan få hjælp

I stedet fortæller skuespilleren, at han vil anerkende deres problemer og sætte fokus på, at man aldrig er alene, og at man altid kan få hjælp.

- Til hvem som helst derude, som har det svært eller går med den tanke; Tag ikke det skridt.

- Hvis du står et sted, hvor du ikke længere kan forblive oprejst, hvis du lider og har brug for hjælp, hvis du føler skam eller skyldfølelse, hvis du har problemer med din identitet, hvis din ryg er oppe mod muren, eller hvis du føler, at der ikke er en vej for dig. Hvad end din situation er, så lover jeg dig, at der er en vej, siger han.

Kevin Spaceys popularitet har lidt et gigantisk knæk, efter flere sager om seksuelle krænkelser er kommet frem. Foto: Joel Ryan/Invision/AP/Ritzau Scanpix

Mange anklager

Kevin Spacey har i den grad haft sit at se til de seneste år. Det er nemlig væltet frem med anklager om seksuelle krænkelser begået af stjerneskuespilleren.

Alle anklager er dog blevet afvist ved retten med henvisning til, at de var forældede. Det har dog givet Spacey noget af et slag i populariteten, og det ledte også til en fyring fra 'House of Cards', som karakteren Frank Underwood stammer fra.

Sexsag mod Kevin Spacey afvises

Alt dette dannede da også baggrund for Spaceys første video-julehilsen, som han udgav juleaften 2018 - og det var en mærkelig en.

I videoen spillede han en form for blanding mellem karakteren 'Frank Underwood' og sig selv, mens han opfordrede til, at man ikke skulle dømme ham for hurtigt uden at have beviser.