Skandale-svømmer skal være far igen

Så er der glædelige nyheder fra den amerikanske svømmer Ryan Lochte og hans kone, Kayla Rae Reid.

Ægteparret venter nemlig deres barn nummer tre sammen, som Kayla Rae Reid har afsløret i 'Good Morning America'.

Ryan Lochte og Kayla Rae Reid har i forvejen sønnen Caiden på fem og datteren Liv på tre år. Om det tredje barn bliver en pige eller dreng, må tiden vise.

For det bliver først til juni, at Ryan Lochte og Kayla Rae Reid får barnets køn at vide. De har dog begge forudsagt, at babyen bliver en dreng.

Efter interviewet i 'Good Morning America' har Kayla Rae Reid også løftet sløret for den store baby-nyhed på Instagram.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Løj om overfald

Ryan Lochte kom alvorligt i vælten, da han under OL i Rio tilbage i 2016 løj om et påstået overfald.

Annonce:

Sammen med holdkammeraterne Gunnar Bentz, Jack Conger og Jimmy Feigen påstod Lochte, at de alle ved en tankstation i Brasilien var blevet truet til at aflevere pung og penge af bevæbnede mænd klædt ud som politibetjente.

Men det viste sig at være en løgnhistorie, som videobilleder afslørede.

For en af svømmerne ødelagde en dør til et toilet på tankstationen. Og da svømmerne forsøgte at flygte fra stedet, kom de i diskussion med en bevæbnet sikkerhedsvagt.

Senere dukkede bestyrelsen af tankstationen op, og de krævede, at svømmerne betalte for den ødelagte dør. Atleterne endte sågar også med at punge 50 dollars - svarende til 350 kroner - ud for døren.

Ryan Lochte undskyldte efterfølgende for den opdigtede historie.