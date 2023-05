Skandale-vært slår igen mod kritikere

Philip Schofield er havnet i voldsom modvind, efter det kom frem, at han for år tilbage havde en affære med en ganske ung mand. Nu tager han sin arbejdsplads i forsvar

Den 61-årige tv-vært Philip Schofield, som indtil for kort tid siden var vært på 'This Morning' på ITV, der er den britiske pendant til 'Go' Morgen Danmark', tiltrækker sig disse dage massiv opmærksomhed.

Efter at han pludselig stoppede på programmet, har han måttet erkende, at han har haft en affære med en ung mand, der også var ansat på tv-stationen ITV.

De to lærte hinanden at kende, da den unge mand var blot 15 år gammel og indledte et forhold få år senere, mens Philip Schofield stadig var gift med Stephanie Lowe, der er mor til hans to døtre - Ruby og Molly.

Siden har både Schofield og ITV været genstand for stor kritik, men nu tager Philip Schofield sin tidligere arbejdsplads i forsvar. Det sker i en story på Instagram.

'Nu hvor jeg ikke længere er ansat på 'This Morning', kan jeg frit sige dette. Jeg håber, I har lagt mærke til, at det er den samme håndfuld mennesker, der har noget i mod mig eller programmet, som taler højest', skriver han.

Philip Schofield og Stephanie Lowe nåede at være gift i mere end 27 år. Foto: Fred Duval/SOPA Images/Ritzau Scanpix

Anklager mod tv-station

Ifølge britiske Sky News kommer udmeldingen fra Schofield efter, at den tidligere tv-læge på 'This Morning' Ranj Singh har anklaget ITV for at have et 'giftigt arbejdsmiljø' i kølvandet på skandalen.

Det tager Philip Schofield dog fuldstændig afstand fra.

''This Morning' ER det bedste program at arbejde for, med de bedste mennesker. I alle de år, jeg har arbejdet der, har der ikke været noget giftigt ved det', skriver han og tilføjer:

'I kan lytte til de vedholdende høje stemmer, hvis I vil. Men de tusindvis af gæster gennem årene, tusindvis af ansatte, hundredvis af værter og bidragsydere ved alle sammen, at det ER en familie med vidunderlige, talentfulde, venlige, hårdtarbejdende mennesker'.

Rygter

Rygterne om affæren mellem Philip Schofield og den unge ansatte har løbet, siden tv-værten i 2020 stod frem på morgen-tv og fortalte, at han var homoseksuel. Dengang blev han støttet af kolleger og sin familie, heriblandt Stephanie Lowe, som han dengang havde været gift med i 27 år.

ITV har efterfølgende fortalt, at de kendte til rygterne, som de dengang undersøgte. Men både Phillip Schofield og den unge mand afviste blankt et forhold, der derfor kun var rygter ifølge tv-kanalen.

Mens Schofields karriere efter 38 år på skærmen nu ligger i ruiner, var hans medvært gennem mange år Holly Willoughby lørdag ude at kommentere sagen. I en story på Instagram afviste hun, at hun kendte til forholdet.

Phillip Schofield og Holly Willoughby har i årevis være fast makkerpar på tv. Foto: Grant Pollard/Ritzau Scanpix

'Det har taget tid at bearbejde gårsdagens nyheder. Da rygterne om forholdet først kom frem, spurgte jeg Phil direkte, om det var sandt, og jeg fik at vide, at det var det ikke,' skrev hun og fortsatte:

'Det har gjort meget ondt, at jeg nu har fundet ud af, at det var løgn,' sluttede hun sit opslag.