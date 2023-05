Skandalen vokser: Han var kun 15

Fra slemt til værre.

Sådan er situationen for den britiske tv-vært Phillip Schofield.

Den seneste uge har hans ellers så succesfulde liv udviklet sig til en skandale, der bare tager til.

Efter at han pludselig stoppede på Englands svar på 'Go' Morgen Danmark', 'This Morning', har han måttet erkende, at han har haft en affære med en ung mand, der også var ansat på tv-stationen ITV.

Forholdet fandt sted i smug, mens han stadig var gift med Stephanie Lowe, der er mor til hans to døtre - Ruby og Molly.

Stephanie Lowe støttede sin mand gennem 27 år, da han sprang ud. Foto: Ritzau Scanpix

15 år

Søndag kan avisen Daily Mail så fortælle, at Phillip Schofields unge elsker kun var 15 år gammel, da de mødtes første gang.

Den nu 61-årige tv-vært var hyret ind til at holde et oplæg på en teaterskole, hvor den 15-årige gik.

Eleven henvendte sig til Phillip Schofield og spurgte, om han kunne skaffe ham et job i tv-branchen. Som 18-årig fik den unavngivne mand job som produktionsassistent på ITV, hvor han i perioder har arbejdet tæt sammen med Schofield.

Ifølge den engelske avis indledte den unge mand, der i dag er i midten af 20'erne, og Phillip Schofield et hemmeligt forhold, nogen tid efter at de blev kolleger på tv-stationen.

Rygter

Rygterne om affæren har løbet, siden tv-værten i 2020 stod frem på morgen-tv og fortalte, at han var homoseksuel. Dengang blev han støttet af kolleger og sin familie, heriblandt Stephanie Lowe, som han dengang havde været gift med i 27 år.

ITV har efterfølgende fortalt, at de kendte til rygterne, som de dengang undersøgte. Men både Phillip Schofield og den unge mand afviste blankt et forhold, der derfor kun var rygter ifølge tv-kanalen.

Mens Schofields karriere efter 38 år på skærmen nu ligger i ruiner, var hans medvært gennem mange år Holly Willoughby lørdag ude at kommentere sagen. I en story på Instagram afviste hun, at hun kendte til forholdet.

'Det har taget tid at bearbejde gårsdagens nyheder. Da rygterne om forholdet først kom frem, spurgte jeg Phil direkte, om det var sandt, og jeg fik at vide, at det var det ikke,' skrev hun og fortsatte:

'Det har gjort meget ondt, at jeg nu har fundet ud af, at det var løgn,' sluttede hun sit opslag.