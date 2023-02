Skandaleramt Hollywood-stjerne: - Jeg blev voldtaget

Et overgreb som 13-årig er ifølge Armie Hammer grunden til, at han er endt med at have et forskruet forhold til sex som voksen

Hollywood-stjernen Armie Hammer har i et nyt interview med Airmail brudt tavsheden, efter politiet i Los Angeles i 2021 indledte en undersøgelse mod ham efter anklager om voldtægt.

I interviewet indrømmer han, at han har udnyttet kvinder følelsesmæssigt, mens han afviser, at han skulle have gjort nogle af de ting, han bliver anklaget for.

Men skuespilleren beretter i interviewet også om, at han som 13-årig efter eget udsagn blev misbrugt af en præst, og at det har været en medvirkende faktor i, at han som voksen har haft behov for at kontrollere kvinder.

- Det betød, at seksualitet var introduceret for mig på en måde, der var fuldstændig ude af min kontrol. Jeg var magtesløs i situationen, jeg havde intet at sige, da det stod på, siger han i interviewet og fortsætter:

Annonce:

- Fordi seksualitet blev introduceret for mig på en uhyggelig måde, hvor jeg ikke havde nogen kontrol, så blev mine egne seksuelle interesser, at jeg var nødt til at have kontrol seksuelt.

Selv anklaget for voldtægt

Det vakte stor opsigt, da Hollywood-stjernen Armie Hammer i 2021 blev anklaget for voldtægt af en kvinde ved navn Effie.

Ifølge Effie skulle Armie Hammer havde voldtaget hende i fire timer tilbage i 2017 i Los Angeles. Under voldtægten skulle skuespilleren også have slået hendes hoved mod en mur.

- Jeg troede, han ville slå mig ihjel, sagde Effie under pressemødet, som hun holdt sammen med sin advokat.

Skuespilleren nægter i det nye interview at havde begået noget kriminelt, men han erkender, at han har krænket kvinder følelsesmæssigt.

- Jeg giver interviewet for at eje mine fejl og tage ansvar for, at jeg var et selvisk røvhul, der udnyttede folk for at få mig selv til at få det bedre. Og når jeg var færdig, smuttede jeg bare videre.

LÆS OGSÅ: Drab, utroskab og kannibalisme: Hammer-familiens vilde skandaler