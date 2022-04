Skandaleramt komiker vinder Grammy

Den amerikanske komiker Louis C.K., som tidligere har været beskyldt for at krænke kvinder, vinder en Grammy for sit standup-show 'Sincerely Louis CK'

Komikeren Louis C.K, der tilbage i 2017 blev beskyldt for flere anklager om seksuelle overgreb, vandt søndag nat en Grammy, skriver The Hollywood Reporter.

Grammyprisen modtager han i kategorien for bedste standup-show, og på grund af de tidligere beskyldninger om seksuelle krænkelser har flere vist deres utilfredshed med kåringen.

Især fordi Louis C.K i sit show omtaler de seksuelle anklager og fortæller om de oplevelser, han har haft, siden de kom frem.

Tilbage i 2017 medførte anklagerne, at Louis C.K mistede flere tv og film jobs, og blandt andet Netflix og Universal Pictures droppede samarbejdet med komikeren.

Louis C.K havde presset flere kvindelige kollegaer til at se på, mens han onanerede. Foto: AP

Flere er utilfredse

Flere er derfor stærkt utilfredse med, at Grammyprisen tilfalder den skandaleramte komiker i stedet for de andre nominerede.

Og flere har efterfølgende givet deres utilfredse holdning tilkende på de sociale medier.

Blandt andet skriver produceren Sarah Ann Masse:

'Louis C.K har lige vundet en Grammy. Aflysningskulturen synes ret selektiv? Og tak til vores industri for igen at fortælle os, at ofrene ikke betyder noget.'

Samtidig forstår hun ikke, at Will Smith er under undersøgelse efter episoden, hvor han slog Chris Rock under Oscar-showet, mens hun påstår, at 'massevis' krænkere stadig arbejder i Hollywood.

Forfatter og tv-producer Nell Scovell bakker derimod op om prisen og skriver:

'Louis C.K forstår ikke, hvorfor folk er sure over, at han vandt en Grammy. Han har jo ikke voldtaget nogen. Hvilket også er grunden til, at han aldrig vinder en Oscar.'