Skandaleværts kollega taler ud: Føler sig rystet og svigtet

De var værter på samme program sammen i hele 14 år, men nu må Holly Willoughby klare sig uden skandaliserede Phillip Schofield. Hun er knust og talte her til morgen ud for åben skærm

En af de største historier i det britiske i den seneste tid er sagen om den mangeårige tv-vært Phillip Schofield, som Ekstra Bladet også har berettet om i flere artikler på det seneste.

Den 61-årige tv-vært var indtil for kort tid siden vært på 'This Morning' på ITV, den britiske pendant til 'Go' morgen Danmark', men pludselig stoppede han fra den ene dag til den anden.

Årsagen var, at værten havde indrømmet en tidligere affære med en ung mandlig ansat.

De to lærte hinanden at kende, da den unge mand var blot 15 år gammel, og de indledte et forhold få år senere. Ifølge Schofield udviklede forholdet sig først seksuelt, da manden var fyldt 20.

14 års tv-parløb er slut mellem Phillip Schofield og Holly Willoughby. Foto: Ritzau Scanpix

Ufrivillig pause

Selv om affæren var lovlig, nåede skandalen at vokse sig så stor i hjemlandet, at stjernen i slutningen af maj meldte ud, at han droppede rollen som morgenvært på den britiske tv-station.

Dermed efterlod han sin medvært gennem hele 14 år, 42-årige Holly Willoughby, 'helt alene i verden'.

Hun var først mandag morgen retur på skærmen efter 14 dages ufrivillig pause, og her fortalte hun for åben skærm, at hun følte sig 'rystet, urolig og svigtet'.

Desuden berettede hun, at at hun er bekymret for folks velbefindende på alle sider af det, der er foregået.

Se det tidligere tv-par få grineflip for åben skærm her.

Dyb indånding

Willoughby begyndte mandagens show med følelsesladede udtalelser, der blev leveret direkte til kameraet:

- Dyb indånding, lagde hun ud med at sige højt, inden hun begyndte talestrømmen:

- Det føles meget mærkeligt at sidde her uden Phil (Phillip Schofield, red.), lød det.

Samtidig erkendte hun, at seerne formentlig ville have mange spørgsmål.

- Vi gav vores kærlighed og støtte til en, der ikke talte sandt, og som handlede på en måde, hvor vedkommende selv følte, at vedkommende måtte sige op fra ITV og træde tilbage fra en karriere, som vedkommende elskede. Det er meget at skulle bearbejde, fortæller hun om sin tidligere medvært, som hun ikke nævner ved navn.

Hun er er skuffet over- og sur på Schofield, fordi han - ifølge hende - har løjet over for hende.

