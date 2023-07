Skarp kritik af Paris Hilton: 'Hun har levet under en sten'

Dyrerettighedorganisationen PETA er ikke glade for, at Paris Hiltons nye hund er købt af en hundeopdrætter

Hun er blandt andet kendt for altid at have en chihuahua på armen.

Men det er ikke faldet i god jord, at Paris Hilton har købt sig en ny kælehund.

For dyrerettighedsforeningen PETA mener nemlig, at de skal blande sig i købet. De kritiserer over for det amerikanske medie TMZ, at Paris Hilton ikke har adopteret sin nye hund, men i stedet købt den fra en hundeopdrætter.

'Paris Hilton har åbenbart boet under en sten i det seneste årti, for bare en enkelt dag på et hundeinternat ville have vist hende, hvor mange chihuahuaer der mangler et hjem. Og fem minutter på Petfinder (salgsportal for kæledyr, red.) ville resultere i flere tusinde chihuahuaer inklusiv hvalpe'.

Begræns det

Organisationen langer ud efter forretningskvinden, efter hun i et opslag på Instagram viste den nye hvalp frem, som hun har erhvervet sig, efter hendes gamle hund, Harajuku Bitch, døde.

Den nye chihuahua har hun erhvervet sig gennen Foufou's Teacup Puppies Inc., som ikke lægger skjul på , at de får deres hvalpe fra opdrættere.

I deres udtalelse til TMZ, fortsætter PETA:

'Vi ved godt, Paris Hilton elsker shoppe-terapi, men vi beder hende om at begrænse sin shopping til julekugler og tasker'.

Paris Hilton har ikke selv svaret på kritikken, PETA retter af hende.

Paris Hilton med en af sine mange chihuahuaer. Foto: Vladimir Labissiere/Splash News

Komiker udsat for samme kritik

Tilbage i juni udtalte PETA en lignende kritik af komiker og skuespiller Pete Davidson, der også havde købt sig en ny hund.

De kritiserede i et åbent brev Pete Davidson for ikke at adoptere sin nye hund i stedet for at købe.

'Det er trist, at Pete ikke fandt sig en lokal hund fra et dyreinternat i byen. En skrap new yorker med charme og pesonlighed kunne have været hans perfekte match', skrev Daphna Nachminovitch, der er PETAs vicepræsident for 'cruelty investigations' (misrøgtsefterforskning, red.).

Men den slags gad Pete Davidson ikke finde sig i. Derfor lagde han en harmdirrende besked på Daphna Nachminovitch' telefonsvarer, hvor han rundede sit svar af med et 'fuck dig, sut min pik'. Det kan du læse mere om her.