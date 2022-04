Skeletterne vælter ud af skabet: Penis-sms afsløret

Johnny Depps sms om hans penis blev læst op i retten under mandagens retssag mod hans ekskone, Amber Heard

Det juridiske slagsmål mellem Johnny Depp, 58, og Amber Heard, 35, fortsætter for fuld skrue, mens nye detaljer fra eksparrets ægteskab kommer frem i lyset.

Under mandagens retssag var det således en sms, som skuespilleren angiveligt har sendt til sin sygeplejerske Debbie Lloyd, der var omdrejningspunktet for sagens videre forløb, oplyser Independent.

'Hej skat, jeg er så ked af det i dag. Jeg troede, at du var Stephen, som jeg ikke er særlig begejstret for på grund af hans manglende loyalitet og tab af hukommelse,' står der skrevet i den omtalte sms.

'Han har prøvet alt for at kneppe mig, og han er endda gået så langt, at han har rejst med min kone. Han brager også ind i mit skide hus, som om det er Grand Central Station. Jeg er virkelig ked af, hvis jeg gjorde dig ked af det,' lyder det videre fra Depp, som afslutter beskeden med følgende ord:

'Hvis du vil, kan du give mig noget morfin for at se, om min tunge rører min penis'.

Johnny Depp har tidligere stævnet og tabt en injuriesag mod den britiske tabloidavis The Sun, hvor de havde omtalt skuespilleren som en 'hustrumishandler'. Retten fandt dog, at avisens artikel 'var sand i sin substans'. Foto: Stefano Rellandini/Reuters

Anklagerne fyger gennem i luften

Sms'en var en del af en undskyldning, efter at Depp havde nægtet at se Lloyd eller nogen anden tidligere samme dag.

Johnny Depp kræver over 340 millioner kroner i erstatning fra Amber Heard, fordi han mener, at hendes udtalelser har ramt hans karriere hårdt. Blandt andet blev han frataget rollen som Gellert Grindelwald i den biografaktuelle 'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores hemmeligheder'.

35-årige Amber Heard kræver det dobbelte fra Depp, fordi hun anser hans beskyldning om, at hun har ødelagt hans karriere for bagvaskelse.

I en retssag i 2020 blev der fundet beviser for voldshandlinger fra begge parter i løbet af deres ægteskab, der varede fra 2015 til 2017.

