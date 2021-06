Skifter nationalitet: - Jeg er ikke britisk men koreansk

Transnationalistisk. Sådan beskriver Oli London sine følelser om sin egen nationalitet i en video, han har lagt op på sin YouTube-kanal.

Det betyder ifølge ham, at han er født i den forkerte nationalitet. Han sammenligner det med folk, der er transseksuelle og derfor er født som et andet køn end det, de identificerer sig med.

Han blev født i England og er derfor brite, men det føler han sig ikke som. Han føler sig koreansk, og derfor har han nu igangsat en større proces, hvor han også kommer til at ligne den nationalitet, han identificerer sig med.

- Jeg har været meget, meget forvirret over, hvad jeg identificerer mig selv som i lang tid. Og jeg har nu fået mod nok, fordi andre er kommet ud med deres indre følelser om identitet, fortæller han og fortsætter:

- Jeg er i gang med en overgang, hvor jeg indtil videre har fået 18 plastikoperationer. Det er bare en del af min overgang.

Oli London blev født i 1990 og er 31 år. Foto: Ritzau / Scanpix

Føler sig endelig glad

I den lidt over seks minutters lange video forklarer Oli London videre, at han for første gang nogensinde føler sig ægte glad.

- Jeg er virkelig glad, og jeg føler mig for første gang i hele mit liv smuk. Når jeg ser mig selv i spejlet, bliver jeg glad.

Samtidig fortæller den nu koreanske Oli London, at han ikke vil omtales som britisk igen. Og at hans kønsforståelse er non-binær, hvilket ifølge ham selv skal opfattes som, at han hverken er mand eller kvinde, men noget derimellem.

- Folk skal stoppe med at kalde mig britisk. Korea er mit hjemland, det er min kultur, jeg elsker Korea, og nu ligner jeg også en fra Korea.