Skifter nationalitet: Nu får han dødstrusler

Oli London har annonceret, at han er født med den forkerte nationalitet - nu er Sydkorea hans hjemland

Oli London, der er sanger, youtuber og tiktok'er, kunne for nyligt annoncere, at han skifter nationalitet.

I en video, han har lagt op på sin YouTube-kanal, fortæller han, at han er transnationalistisk, hvilket ifølge ham selv betyder, at han er født med forkert nationalitet.

Efter annonceringen er det ikke gået stille for sig, og Oli London, der nu har skiftet navn til Jimin og nationalitet til sydkoreaner, har modtaget flere grusomme hadbeskeder og dødstrusler fra folk.

- Denne uge har været sindssyg - jeg har bogstaveligt talt modtaget tusindvis af drabstrusler, siger Jimin til TMZ og fortsætter:

- Folk fortæller mig, at de vil dræbe mig. De siger, at de vil komme og finde mig og skyde mig. Det er meget ekstreme ting.

I forbindelse med annonceringen fortalte den nu sydkoreanske Jimin, at han ikke vil omtales som britisk igen. Og at hans kønsforståelse er non-binær, hvilket ifølge ham selv skal opfattes, som at han hverken er mand eller kvinde, men noget derimellem.

- Folk skal stoppe med at kalde mig britisk. Sydkorea er mit hjemland, det er min kultur, jeg elsker Sydkorea, og nu ligner jeg også en fra Sydkorea, sagde han.