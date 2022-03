Skilles efter 12 år: Kunne ikke mere

Det kom som noget af et chok, da 'Vanderpump Rules'-stjernerne Katie Maloney og Tom Schwartz annoncerede, at de efter 12 år sammen skal skilles.

Nu fortæller Katie Maloney i podcasten 'You're Gonna Love Me', hvad der egentlig skete, da hun besluttede sig for at forlade Tom.

- Jeg ved, at for nogle er det her kommet som et chok. Eller det virker måske som noget, der kommer ud af det blå. Men sådan var det ikke for os. Der skete ikke noget vildt. Det var min beslutning. Og det var nok den hårdeste beslutning, jeg nogensinde har taget, lyder det.

Ifølge den 35-årige realitystjerne kom hun simpelthen bare frem til, at hun ikke ønskede at være i forholdet mere.

- Jeg kan kun beskrive det som en opvågning i mit liv, hvor en stemme indeni bliver højere og højere. Jeg kunne mærke vægten fra alt det, vi har været gennem i vores forhold. Jeg elsker Tom. Vi har bygget et liv sammen. Han var min person, og jeg ville gerne være sammen med ham for evigt. Men til sidst måtte jeg erkende, at jeg ikke var glad.

Bor stadig sammen

Katie Maloney fortæller i podcasten, at hun i flere måneder gik med følelser indeni, og at hun til sidst ikke havde en anden udvej end at sige det til Tom.

- Jeg følte bare, at jeg drev væk. Længere og længere.

Parret blev gift i 2016, men måtte gøre det igen i 2019, da det første bryllup ikke var lovligt.

I podcasten fortæller hun også, at de to stadig bor sammen, og at de arbejder på at blive venner.

Hun gør det også klart, at parret ikke ønsker, at deres venner skal vælge side.

