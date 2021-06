Skilsmisse-drama: Anklager konen for skjult kamera

Det er aldrig nemt at gå gennem en skilsmisse, men for skuespilleren Rob Riggles er det blevet et sandt mareridt at blive skilt fra sin kone gennem 21 år.

Ifølge nye dokumenter fra retssagen omkring parrets skilsmisse har skuespilleren anklaget sin kone for at have stjålet penge fra ham, hacket hans apple-konto og installeret et kamera i en røgalarm.

Det skriver TMZ, der har fået aktindsigt i dokumenterne fra Ventura County.

Dokumenterne viser, at Rob Riggles har fået et polititilhold med konen, efter han fandt ud af, at hun havde overvåget ham.

Han skulle også have konfronteret konen Tiffany Riggle med, at han manglede 28.000 dollars, der var forsvundet.

Det skulle hun have nægtet kendskab til.

Skuespilleren opdagede ifølge eget udsagn også, at han var blevet hacket, da han modtog anonyme mails og beskeder.

I dokumenterne står der beskrevet, at skuespilleren efter eget udsagn fandt røgalarmen med et kamera i, hvor der også var videoer af konen, der installerede det og talte penge på gulvet.

Rob Riggles repræsentanter er endnu ikke kommet med en udtalelse omkring sagen.

Sammen i 21 år

Parret blev gift i 1999, og Tiffany har sat datoen for separation til 2. maj 2020.

Sammen har parret to børn på 16 og 12 år.

Tiffany har i dokumenterne understreget, at hun ønsker fælles forældremyndighed med Rob Riggle, og at hun ønsker finansiel støtte fra sin kommende eksmand.

Rob Riggle er bedst kendt som komiker i USA, hvor han har medvirket i serier som 'Modern family' og 'New Girl'.

Han er dog for tiden vært på Fox News, hvor han giver den som ekspert i amerikansk fodbold.