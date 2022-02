Skilsmisse-farce: Vil alligevel skilles efter vild forvirring

Flere medier - heriblandt Ekstra Bladet - kunne mandag skrive, at 33-årige Hannah Lee Fowler, der er gift med countrysangeren Sam Hunt, 37, i sidste uge søgte om skilsmisse - kun måneder før hun står til at skulle føde parrets første barn.

Artiklerne i medierne verden over baserede sig på retsdokumenter, hvor det fremgik, at hun ville skilles, fordi Sam Hunt - ifølge hende - havde været utro.

I går, onsdag, kunne diverse medier - igen heriblandt Ekstra Bladet - dog fortælle den glædelige nyhed, at skilsmissen var afblæst.

Få timer efter den oprindelige ansøgning havde Hannah Lee Fowler nemlig trukket anmodningen om skilsmissen tilbage fra retten.

Men, men, men ...

Forvirringen var total, men nu har sagen taget endnu en overraskende drejning.

Det var nemlig ikke pludselig genfunden tillid og kærlighed, der fik Hannah Lee Fowler til at annullere skilsmisseanmodningen efter få timer. TMZ har undersøgt sagen nærmere og fundet ud af, hvad der i virkeligheden skete.

Mediet skriver, at anmodningen kun blev trukket tilbage, fordi det gik op for Hannah - eller hendes advokater - at dokumenterne var sendt til den forkerte retskreds. Derfor blev den trukket tilbage - og indsendte den igen i den rigtige kreds.

Så for at gøre det helt klart: Hannah Lee Fowler vil stadig gerne skilles, hun beskylder stadig Sam Hunt for utroskab, og hun føder deres første fælles barn til maj.