Skilt efter 20 år

Den amerikanske rapper og producer Big Boi, der er kendt fra gruppen Outkast, er blevet skilt efter 20 års ægteskab med Sherlita Patton.

Det skriver TMZ, som har fået indsigt i retsdokumenter om skilsmissen, der viser, at Big Boi ansøgte om skilsmisse i april, og at den gik igennem allerede i maj.

I dokumentet fremgår det ifølge mediet, at parret ikke har noget håb om at kunne finde sammen igen, og at de allerede, da de ansøgte om skilsmisse, var separeret og boede hvert sit sted.

Det er da heller ikke første gang, de har haft knas i parforholdet. I 2013 ansøgte Sherlita Patton ifølge TMZ om skilsmisse fra sin mand. Han afviste dog offentligt at støtte hende finansielt på nogen måde, og de endte med at finde sammen igen.

Denne gang har parret dog tilsyneladende underskrevet en erklæring om at holde detaljer om skilsmissen privat og at undgå at skade hinanden eller behandle hinanden dårligt.

47-årige Big Boi, der går under det borgerlige navn Antwan André Patton, og Sherlita Patton har sammen de tre børn Cross, Bamboo og Jordan.

Han og resten af Outkast er kendt for hits som 'Roses' og 'Hey Ya'. I 2014 optrådte gruppen på Orange Scene på Roskilde Festival. Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo kvitterede med to stjerner.