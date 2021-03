Skilt endnu en gang

Tredje gang var ikke lykkens gang for modellen Katie Price.

Hun har nu underskrevet skilsmissepapirerne og er dermed ikke længere gift med den tidligere stripper Kieran Hayler.

Det fortæller Katie Price selv til The Sun.

'Jeg er så glad for at endeligt være fri fra det ægteskab. Det eneste gode, der kom ud af det, var mine børn,' fortæller den 42-årige model til The Sun.

Parret gik fra hinanden tilbage i 2018, efter beskyldninger om at Kieren Hayler skulle have været utro med deres barnepige. Sammen har de to børn.

Scorer 11 år yngre realitystjerne

Katie Price har også tidligere været gift med musikeren Peter Andre og tidligere MMA-kæmper Alex Reid.

Set med graviditetstest

Katie Price ventede dog ikke på, at papirerne var underskrevet, inden hun havde fundet den nye store kærlighed i sit liv.

Sidste år slog 'Love Island'-deltagen Carl Woods benene væk under modellen.

Katie Price med sin seneste kæreste, Carl Woods. Foto: Ritzau Scanpix

Parret har det efter sigende så godt, at de planlægger at få et barn. Den 33-årige Carl Woods blev ifølge The Sun i hvert fald set for nyligt komme gående ud af supermarkedet Tesco med en graviditetstest i hånden.

Tilbage i oktober fortalte Katie Price da også i en video på YouTube, at hun og Woods arbejdede på et fælles barn.

'Sagen er enkel. Vi vil gerne have en baby. Og vi bruger ikke længere prævention. Hvis jeg er gravid, er det fantastisk. Og hvis ikke, så prøver vi bare igen i næste måned', lød det fra Price i videoen.

Hvis det lykkes for parret, vil det være Katie Prices sjette barn.

Katie Price vil have barn nummer seks