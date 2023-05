Skilt for et halvt år siden: Hylder ekskonen

Selvom det verdenskendte par Tom Brady og Gisele Bündchen i oktober kunne meddele, at det var slut mellem dem, og at de skulle skilles, er stemningen tilsyneladende fin i mellem dem.

I hvert fald benyttede NFL-spilleren søndag mors dag til at hylde sin ekskone med et opslag på Instagram.

'Glædelig mors dag til alle disse fantastiske kvinder, som har givet vores familie så meget gennem deres liv. Tak til jer alle for jeres kærlighed, medfølelse og venlighed og for at være så gode forbilleder for vores børn', skriver han til opslaget.

Og som den kvikke læser nok har bemærket, skriver quarterbacken om flere kvinder end bare Gisele Bündchen. Opslaget er nemlig også tilegnet hans egen mor, Galynn Brady, og hans ekskæreste Bridget Moynahan, som han har den 15-årige søn Jack med.

Annonce:

Afviste blankt

Tom Brady og Gisele Bündchen har sammen børnene Vivian på ti år og Benjamin på 13 år. De meddelte i efteråret, at de skulle skilles efter 13 års ægteskab.

Tom Brady og Gisele Bündchen bekræftede i oktober, at de skulle skilles. Foto: Ritzau Scanpix

Efter skilsmissen florerede en række rygter om, hvad der kunne være årsagen til bruddet, og en af de teorier, der blev spekuleret mest over, var, om Tom Bradys karriere var kommet i vejen for kærligheden mellem ham og Bündchen.

Et rygte, som supermodellen afviste.

- Hør her, jeg har altid heppet på ham, og jeg ville fortsætte for evigt. Hvis der er én person i verden, som jeg ønsker, er den lykkeligste, så er det ham - tro mig.

- Jeg ønsker, at alle hans drømme bliver til virkelighed. Det er virkelig, hvad jeg ønsker fra bunden af mit hjerte, sagde Gisele dengang.