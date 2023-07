Skilt sidste år - nu er han forlovet med ny kvinde

Det går stærkt i showbiz.

Således er Hulk Hogan, der har det borgerlige navn Terry Gene Bollea, allerede nu blevet forlovet med sin nye kæreste, Sky Daily, som han mødte meget kort tid efter sin skilsmisse i februar 2022.

Det fortæller wrestleren selv til mediet TMZ. Her fortæller han samtidig, at forlovelsen fandt sted i sidste uge på en restaurant i Tampa i staten Florida.

Sky Daily arbejder til daglig som yogainstruktør, og hun har tre børn fra et tidligere forhold.

Kendt fra tv

Hulk Hogan er en sand legende i wrestlingverdenen, men han er mindst lige så kendt fra tv.

Her havde han nemlig sit eget program, 'Hogan knows best' på MTV, som omhandlede familielivet med hans første hustru, Linda Claridge, og deres to børn, Brooke og Nick.

Hulk Hogan var gift med Linda Claridge fra 1983 til 2007. Foto: Mediapunch/Shutterstock/Ritzau Scanpix

I 2007 blev parret skilt, og ifølge Linda Claridge skyldtes det, at hun havde opdaget, at Hulk Hogan havde en affære. Der havde i flere år været rygter om utroskab, og en kvinde havde sågar fortalt i et interview, at hun havde haft en affære med Hulk Hogan.

Selv påstod han dog i sin biografi, som udkom et par år senere, at han aldrig var sin kone utro.

Allerede i 2008 var Hulk Hogan videre med den næste kvinde, Jennifer MccDaniel, som han blev gift med i november 2010. De var gift i næsten 12 år frem til deres skilsmisse i februar 2022.

Hogan var gift med Jennifer McDaniel i næsten 12 år. Foto: FRANK MICELOTTA/Ritzau Scanpix

Hulk Hogan har gennem årene haft adskillige helbredsproblemer som følge af mange års hård træning og arbejde som wrestler. Især ryggen har voldt ham problemer, og han har gennemgået flere store rygoperationer.

