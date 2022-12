Skilt tre gange på et år

Den amerikanske realitydeltager Kody Brown har længe levet i et polyamorøst ægteskab, men nu er det slut.

I november sidste år kom det frem, at 53-årige Kody Brown, der er kendt fra den amerikanske tv-succes 'Sister Wives', skulle skilles fra 50-årige Christine efter mere end 25 år sammen. 'Kody og jeg er vokset fra hinanden', skrev Christine på Instagram på daværende tidspunkt.

Tidligere på ugen skrev People, at Kody Brown var blevet skilt fra 53-årige Janelle. De blev gift tilbage i 1993, men efter 29 års ægteskab valgte de at gå hvert til sit.

Og torsdag kunne People så berette, at ægteskabet var slut mellem 51-årige Meri og Kody Brown. Hun fortæller til mediet, at det var Kody, der tog den store beslutning. De var gift i 32 år.

Nu har Kody Brown altså kun en kone tilbage, nemlig 43-årige Robyn.

Annonce:

Et wake-up-call

Christine har i et længere interview med People sat ord på, hvad det var, der fik hende til at forlade Kody Brown.

Tilbage i 2020 under coronapandemien skulle deres ene datter, Ysabel, have en rygoperation, der fandt sted i en anden stat. Kody Brown valgte at blive hjemme grundet rejserestriktioner, og det knuste Ysabels hjerte.

Men det var på hospitalet med Ysabel, hvor flere personer havde bemærket, at Kody Brown ikke var med, at Christine fik det, hun beskriver som et wake-up-call.

- Det var et godt wake-up-call. Jeg skulle selvfølgelig have haft ham der, for det havde Ysabel brug for. Men jeg havde ikke længere selv brug for ham, sagde hun.