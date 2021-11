Skjuler sin penis: Folk kigger

Der er mange fordele ved at være et kendt ansigt, men der er også ulemper.

Og en af de mere kuriøse ulemper er, at det kan give udfordringer, når man skal lade vandet. Det mener i hvert fald megastjernen Ed Sheeran, der i et interview med podcasten 'Armchair Expert' fortæller om udfordringerne.

Folk har det nemlig med at stille sig alt for tæt på ham. Og kigge.

- Min regel er, at jeg ikke bruger pissoir, siger han kontant.

- Der kan være 20 (ledige, red.) af dem, jeg står ved den sidste, og så kommer der en helt op ved siden af mig bare for at få et kig.

Derfor har han ganske enkelt valgt at droppe dem. På nær i nødstilfælde som det førnævnte.

- Så min regel er, at jeg i udgangspunktet ikke bruger dem, men det her var et sted, hvor jeg tror, at der var nogen, der tog stoffer ude på toilettet.

Akavet

Og nu de alligevel var ved emnet, så fortalte han om en pinlig oplevelse, hvor han pludselig stod ved netop et pissoir - og ved siden af Kit Harrington, der spillede rollen som Jon Snow i 'Game of Thrones'. Her spørger intervieweren, om Ed Sheeran alligevel tog et lille 'sneak peak', hvilket giver et hurtigt 'NEJ'.

- Du står der (ved pissoiret, red.), og du tænker: 'Åh Gud, det her er akavet, jeg står ved siden af Jon Snow', uden at vide, at han også står og tænker 'Åh Gud, det her er akavet'.

Og så blev man så meget klogere.

Til sommer kommer britiske Ed Sheeran til Amager for at spille fire kæmpekoncerter i streg for et danmarkshistorisk stort publikum på i alt 152.000.

