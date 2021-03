Skjulte stor nyhed på scenen: Gal Gadot venter barn nummer tre

'Wonder Woman' er gravid igen, men det holdt hun skjult under Golden Globes-uddelingen

Der er familieforøgelse på vej for Gal Gadot og hendes mand, Yaron Varsano.

'Wonder Woman'-skuespilleren præsenterede søndag nat en pris ved uddelingen af Golden Globes, og her var det ikke til at spotte en voksende mave bag den løse kjole, den 35-årige skuespiller havde iklædt sig. Men den var der altså.

Mandag fortæller Gal Gadot nemlig på Instagram, at hun er gravid igen. Det sker med et billede af hende og manden samt parrets to børn.

'Så gør vi det igen,' skriver hun til billedet af den smilende familie, hvor manden holder hende på maven.

Israelske Gal Gadot og Yaron Varsano har været gift siden 2008 og har sammen to piger.

Om det er en tredje pige, der kommer til verden på et tidspunkt senere i år, melder historien endnu intet om, ligesom Gal Gadot ikke fortæller, hvor langt hun er henne i graviditeten.

Gal Gadot er især kendt som superheltet Wonder Woman i diverse film samt for sin rolle som Gisele Yashar i 'Fast & Furious'-filmene.