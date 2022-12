Skød Lady Gagas hundelufter: Så vild er dommen

Voldsomt overfald på mand, der gik tur med sangerinden Lady Gagas hunde, betyder, at 20-årig mand skal hele 21 år i fængsel

Det er ikke nogen god idé at forsøge at stjæle en verdenskendt persons kære firbenede venner og tilmed plaffe personen, der går tur med dem, ned.

Det må en mand konstatere, efter at han har modtaget en dom på virkelig mange års fængsel for sin udåd.

Ekstra Bladet skrev tilbage i februar en lang række artikler om forsøget på at stjæle verdensstjernen Lady Gagas tre hunde, mens de blev luftet, hvorefter hundelufteren blev skudt, og nu skal den unge gerningsmand så i brummen i det samme antal år, som han hidtil selv har levet.

Dommen blev afsagt mandag i en sag, hvor angrebsmanden James Howard Jackson ikke bestred anklagernes rigtighed, og han er således blevet idømt hele 21 års fængsel.

James Howard Jackson skal 21 år i spjældet. Foto: Los Angeles County Sheriffs Department

Dyr hunderace

Sammen med to andre mænd angreb den 20-årige mand popsangerens hundelufter Ryan Fischer i Hollywood 24. februar 2021.

Hundelufteren blev skudt, men døde ikke.

Efter noget tumult lykkedes det mændene at komme af sted med to af Lady Gagas tre hunde - Koji og Gustav.

Franske bulldogs er nemlig en dyr hunderace, der kan sælges for flere tusinde dollars.

Ryan Fischer fik skader i brystet under angrebet. Han fortalte en måned efter episoden, at han havde fået et lungekollaps.

James Howard Jackson bestred ikke anklagerne. Det gik han med til, efter at anklagerne besluttede at droppe yderligere anklager om blandt andet røveri og overfald.

Retfærdighed

Aftalen stiller angrebsmanden 'til ansvar for en voldelig og koldhjertet handling og giver offeret retfærdighed'. Det skriver distriktsanklagerens kontor i en meddelelse.

De to andre gerningsmænd er allerede blevet sat i fængsel.

Efter episoden udlovede Lady Gaga en dusør på 500.000 dollar - svarende til omkring 3,5 millioner kroner efter dagens kurs - for at få sine hunde tilbage.

En kvinde indleverede hundene efter efterlysningen og er blevet sigtet for blandt andet at have modtaget stjålne varer.

Den tredje franske bulldog, Miss Asia, undgik at blive fanget. Den løb tilbage til den sårede hundelufter, efter at røverne var forsvundet.

