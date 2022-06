Skønhedsdronning død efter operation

Den 27-årige brasilianske skønhedsdronning Gleycy Correia er død, efter hun 4. april fik fjernet sine mandler.

Fem dage efter operationen blev hun ramt af kraftige blødninger og et hjerteanfald. Hun lå i koma på en privat klinik frem til mandag, hvor hun døde.

Det oplyser familiens læge, Jak Abreu, ifølge Daily Mail.

'Gud valgte denne dag til at hente vores prinsesse. Vi ved, at hun blive meget savnet, men hende smil vil nu lyse himlen op', skriver Jak Abreu på Instagram.

Han tilføjer, at Gleycy Correias efterladte er af den overbevisning, at hun døde på grund af en lægelig fejl.

Den tidligere Miss United Continents Brazil er død blot t27 år gammel. Foto: Gleycy Correia / Instagram

Gleycy Correia blev som 23-årig kåret til Miss United Continents Brazil i 2018.

I en officiel meddelelse fra organisationen bag skønhedskonkurrencen udtaler en talsperson, at Gleycy var en 'smuk, ung dame med stor appetit på livet'.

'Jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse til hendes familie og til hendes mentor Henrique Fontes, som gav os muligheden for at kende en smuk, klog og sød pige, der efterlader os de skønneste minder, der for altid vil blive bevaret i denne organisation', lyder det videre.

Gleycy Correia skal nu obduceret på retsmedicinsk institut i Macae i det sydlige Brasilien, hvor hun også blev født.

