Skønhedsdronning død på tragisk vis

Den tidligere Miss USA-vinder Cheslie Kryst er død. Hun blev 30 år gammel.

Søndag kunne New York Post berette, at en kvinde var afgået ved døden efter at have kastet sig ud fra en 60 etager høj bygning i New York. Der viste sig siden at være tale om Cheslie Kryst.

Over for People har hendes familie bekræftet dødsfaldet.

'Med knuste hjerter og stor sorg deler vi nyheden om, at vores elskede Cheslie er død. Hendes store lys inspirerede folk over hele verden med hendes skønhed og styrke. Hun bekymrede sig for andre, hun elskede, hun grinte og hun skinnede', lyder det i en meddelelse fra familien.

Gjorde en forskel

Cheslie Kryst blev kendt verden over, da hun og tre andre sorte kvinder som den første gruppe tog titlerne samme år som Miss USA, Miss America, Miss Teen USA og Miss Universe.

I 2019 forklarede hun selv i et interview med Good Morning America, at de fire kvinders triumf var med til at flytte nogle grænser.

- Folk vil kommentere på vores sociale medier og sige: 'Hvorfor skal vi tale om jeres race? I er jo bare fire fantastiske kvinder'. Og jeg tænker, at ja, vi er fire fantastiske kvinder, men der var en tid, hvor vi ikke ville kunne have vundet, sagde hun i interviewet.

Ud over karrieren som skønhedsdronning var Cheslie Kryst advokat og tv-vært på kanalen Extra.