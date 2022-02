Skønhedsdronning død

Den amerikanske model og skønhedsdronning Zoe Sozo Bethel, der blev kronet som Miss Alabama i 2021, er død, otte dage efter hun var ude for en ulykke og pådrog sig alvorlige hjerneskader.

Det oplyser hendes familie i et opslag på Instagram.

'Fredag 18. februar 2022 omkring 5.30 i Miami, Florida, døde vores elskede Zoe Sozo Bethel og forlod dette liv for at gå ind i det næste som konsekvens af hendes skader', lyder det i opslaget.

Samtidig skriver familien, at Zoe Sozo Bethel har rørt mange mennesker, mens hun var i live, og at de finder trøst i det i en tid fuld af sorg.

'Hun rørte mange menneskers hjerter, og hun var involveret i flere organisationer. Hun var den nuværende Miss Alabama (for America Strong), en politisk kommentator for RSBN, ambassadør for Turning Point USA og Liberty Universitys Falkirk Center', lyder det blandt andet i opslaget, hvor familien blandt andet beder om fred til at sørge.

Under opslaget vælter det ind med kondolencer fra Zoe Sozo Bethels venner, bekendte og kolleger.

Fik alvorlige skader

I sidste uge fortalte Zoe Sozo Bethels familie, at modellen havde været ude for en ulykke og havde fået alvorlige kvæstelser.

'Zoe havde en ulykke torsdag aften, 10. februar, og fik alvorlige skader i hjernen og er nu i koma', lød det i den forbindelse fra familien:

'Desværre siger lægerne, at skaden ikke kan repareres, og at hun desværre nok ikke har meget tid tilbage. Vi beder for guds vilje, uanset hvordan den ser ud. Det her har været meget pludseligt og meget traumatisk for vores familie, og vi kan forestille os, hvor meget chok, det også vil bringe for alle, der kender hende og holder af hende', lød det fra familien.

Familien har ikke uddybet, hvilken ulykke Zoe Sozo Bethel har været ude for.