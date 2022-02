Skønhedsdronning i kamp for Ukraine

En tidligere ukrainsk skønhedsdronning kommer med en hård udmelding til russerne.

'Vi skyder for at dræbe', er beskeden fra Anastassia Lenna, 31, som i disse dage har lagt tiaraen på hylden og fundet en riffel frem for angiveligt at kæmpe mod russerne.

På billedet ser man ukraineren holde et såkaldt softgungevær - altså et våben, der skyder med plastikkugler.

Det vides ikke, om hun rent faktisk deltager aktivt i kampen mod russerne.

Lenna har mere end 115.00 følgere på sin instagramprofil, og her lægger hun bestemt ikke låg på sig selv. Hun skriver blandt andet:

'Enhver, der krydser den ukrainske grænse med intentionen om at invadere, vil blive slået ihjel!'.

Efter sigende begyndte hun sin modelkarriere i en alder af 13 år, og hun repræsenterede Ukraine i Miss Grand International i 2015.

Men det er ikke kun våben og skønhed, Lenna har styr på. Hun taler fem forskellige sprog, er uddannet i marketing fra universitetet i Kiev og har arbejdet som oversætter og PR-medarbejder i Tyrkiet.

Den tidligere skønhedsdronning lægger samtidig ikke skjul på, at hun er fan af landets præsident Volodimir Zelensky. På sin instagramprofil har hun blandt andet hyldet ham ved at skrive:

'Han er en sand og stærk leder.' Sandsynligvis med henvisning til at præsidenten ikke har forladt landet og ses på gaden, selvom det sætter ham i stor fare.

Derudover beder hun sine mange følgere om økonomisk støtte til sit hjemland.