Skønhedsdronning på flugt fra bomber med lille søn

Omkring to millioner mennesker er flygtet fra Ukraine siden Ruslands invasion for to uger siden.

En af dem er 26-årige Veronika Didusenko, der i 2018 blev kåret til Miss Ukraine. Hun blev dog frataget titlen, da arrangøren fandt ud af, at hun var en fraskilt mor.

Da Veronika Didusenko på invasionens første dag vågnede til lyden af sirener og eksplosioner i Kiev, vidste hun straks, at hun måtte bringe sig selv og ikke mindst sin syvårige søn, Alex, i sikkerhed.

Det skriver blandt andre nyhedsbureauet AP

Veronika Didusenko fortalte forleden - på kvindernes internationale kampdag - sin historie om flugten fra sit hjemland på en pressekonference til kvinderettighedsadvokaten Gloria Allreds kontor i Los Angeles. Hun og advokaten har gennem et stykke tid været venner.

- På hele vejen mod grænsen var der ikke et sted, hvor sirenerne ikke kunne høres, eller hvor bomber eller raketter ikke kunne eksplodere, fortalte hun.

Efter at hun og sønnen sikkert havde krydset grænsen til Moldova, fortsatte rejsen gennem Europa til Schweiz.

Her traf hun det, hun selv kalder en hjerteskærende beslutning om at efterlade sønnen hos venner i Genève, mens hun selv rejste til USA for at holde pressekonference med Allred.

Bøn om hjælp

Klædt i blåt og gult, det ukrainske flags farver fortalte hun, at hun og Allred mente, at det var vigtigt at sætte fokus på situationen i Ukraine på netop denne dag.

- Lige nu er der millioner af ukrainske børn og mødre, som skælver ved hver eneste lyd ved metrostationer og i kældre. Endnu mere hjerteskærende er det, at kvinder føder under disse forhold, sagde Didusenko.

På pressekonferencen kom det frem, at hun har fået afslag på et indrejsevisum til USA til sønnen. Derfor vil hun i den kommende weekend rejse tilbage til Schweiz.

Hun sluttede af med følgende bøn:

- Ukrainerne har så absolut modet til at forsvare deres land og hjem, men for at stoppe de endeløse angreb, har de desperat brug for våben og ammunition. Vi vil kæmpe for vores frihed - og jeres.

