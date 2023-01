Skønhedskonkurrence beskyldt for snyd

Flere mener, at Miss Universe, der netop har været afholdt i USA, var manipuleret, og at den amerikanske vinder ikke skulle have vundet. Organisationen bag kalder påstandene 'absurde'

Der var lutter smil, jubel og klap på skulderen, da Miss USA, R'Bonney Gabriel, forleden tog sejren i den store og hæderkronede Miss Universe-konkurrence, der endda i år blev afholdt i hendes hjemland.

Men efter konkurrencen i New Orleans er der kommet malurt i bægeret.

Mange på eksempelvis sociale medier har således i kølvandet bestridt hendes sejr og mener ikke, at den var fair. Det skriver TMZ og Unilad.

Ifølge TMZ kritiserer folk bl.a. Anne Jakrajutatip, administrerende direktør for JKN Global Group, som ejer Miss Universe og Miss USA konkurrencerne. Beskyldningerne går blandt andet på, at konkurrencens udfald var aftalt på forhånd, og at det hele var manipuleret, så sejren blev givet til en amerikaner.

Organisationen bag Miss Universe har afvist folks påstande og kalder dem 'absurde'.

'De falske beskyldninger om manipulation er absurde og fjerner fokus fra de utrolige milepæle, vores organisation og de delegerede oplevede i weekenden. I stedet for at fokusere på ubegrundede udtalelser, vil vi fortsætte med at kaste lys over kvinders globale styrke, rummelighed og mangfoldighed', lyder det.

De tre finalister - Miss Venezuela, Amanda Dudamel, Miss USA, R'Bonney Gabriel, og Miss Dominica,n Republic, Andreine Martinez. Foto: Ritzau Scanpix

Frarøvet titlen

Nogle går endda til ekstremerne og mener, at visse andre deltagere 'blev frarøvet titlen' - primært med sympati for årets nummer to i konkurrencen, Amanda Dudamel fra Venezuela.

Unilad skriver, at mange - bl.a. på de sociale medier - ser hende som den virkelige vinder af Miss Universe og mener, at hun gjorde det klart bedst.

Det er ikke første gang, R'Bonney Gabriel bliver beskyldt for noget. Da hun triumferede i Miss USA 2022 i fjor, hævdede visse andre deltagere, at den daværende Miss Texas USA var blevet 'favoriseret'.

De påstod bl.a. at Gabriel havde modtaget en sponsoreret ferie på NIZUC-resortet, der sponsorerede Miss USA-konkurrencen.

