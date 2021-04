Skovler penge ind på vildt vin-eventyr

Der er grund til at poppe en Kylie-proseco for sangeren Kylie Minogue.

På et enkelt år har den 52-årige sangerinde solgt en million flasker af 'Wine by Kylie Minogue'.

Det fortæller hun til The Sun.

Mærket blev lanceret sidste maj og med de nye tal betyder det altså, at hun har solgt 85.000 flasker hver måned det sidste år.

Til avisen har sangerinden udtalt sig om succesen, der var noget uventet.

- Jeg ville aldrig have forudset dette. Jeg havde ingen idé om, hvordan det hele fungerede i starten, men jeg var villig til at stille mange dumme spørgsmål, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg giver faktisk altid flasker til mine venner, fordi jeg gerne vil have deres mening, eller de giver mig nogle flasker, som de synes, jeg skal smage. Det er simpelthen smukt og sjovt, og det føles slet ikke som arbejde.

Ikke i tvivl

Kylies vine består lige nu af to rosé, en sauvignon blach og en merlot.

Kylies forretningspartner, Paul Schaafsma, har også udtalt, at han slet ikke var i tvivl om, at han skulle indgå i partnerskab med stjernen.

- Det kan være med til at gøre nogle af dem rolige, der måske kan være bekymrede for, om de nu køber den rigtige vin. Netop fordi Kylie er en, som de kender og forstår, og derfor vil de nok også gerne prøve hendes vin, fortalte han til The Australien.

Kylies vine går til omkring 13 euro pr. flaske svarende til 96 danske kroner.

Med en million flasker solgt, har hun på et godt et år solgt for 96 millioner danske kroner.

Ifølge Kylie er næste skridt at udvide sortimentet med vine fra hjemlandet Australien.

Indtil videre har vinene i kollektionen været produceret i Frankrig.