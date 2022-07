Skovler penge ind

Der er mange ting popikonet Rihanna kan juble over for tiden.

Hun er både blevet mor til sit første barn, og nu har verdensstjernen fået endnu en titel, som hun kan prale af.

Nemlig at hun er den yngste milliardær på Forbes' liste over de rigeste kvinder i USA, som selv har skabt formuen.

'Umbrella'-sangerinden, der er 34 år, er god for rundt regnet 1,4 milliarder dollar, hvilket placerer sangerinden som nummer 21 på listen fra Forbes, der udkom i juni.

Allerede i 2021 kunne popikonet prale med officielt at være dollar-milliardær og den rigeste sangerinde i verden.

Det er dog ikke de musikalske evner, der får bankbogen til at boome hos Rihanna, der ellers står bag hits som 'Pon de Replay', 'Hate That I Love You', 'Take a Bow' og 'Rude Boy'.

Det er derimod primært værdien af kosmetikfirmaet Fenty Beauty, der blev lanceret i 2017, der sender den Barbados-fødte forretningskvinde mod stjernerne.

Kosmetikfirmaet, som hun ejer sammen med den franske luksusforhandler, LVMH, genererede mere end 550 millioner dollars i omsætning i 2020 ifølge Forbes.

På selvsamme liste findes også stjerner som 41-årige Kim Kardashian, der er højere placeret end Rihanna. Kardashian er placeret som nummer 16. Øverst ligger forretningkvinden Diane hendricks.

