Skræmmende detaljer: Truede komiker med kniv

Komiker Dave Chappelle blev under et show i Los Angeles tirsdag aften amerikansk tid overfaldet på scenen, og selvom han ikke led fysisk overlast, kunne det være gået helt galt.

Flere medier heriblandt TMZ og People kan nemlig berette, at manden, der forsøgte at tackle Chappelle, var bevæbnet med kniv.

Politiet i Los Angeles har bekræftet over for mediet, at han under overfaldet pegede en attrap af et skydevåben mod Chappelle. Men selvom våbnet ikke kunne skyde, var der fastgjort en kniv til det.

Derfor er manden, der fortsat er i politiets varetægt, ifølge TMZ blevet sigtet for overfald med et dødeligt våben.

Der er endnu ingen forlydender om, hvad mandens motiv til overfaldet skulle være, eller hvem manden er. Dave Chappelle var dog for ganske få måneder siden genstand for massiv kritik, efter han i showet 'The Closer' på Netflix gjorde grin med transpersoner.

Efter overfaldet skal Chappelle fra scenen angiveligt have joket med, at overfaldsmanden nok var transkønnet.

Efter overfaldet blev manden tilbageholdt af sikkerhedsvagter. Foto: Dale Earnhard/Ritzau Scanpix

Flere medier har beskrevet, at manden blev så ilde tilredt af sikkerhedsvagternes håndtering, at han måtte hentes med ambulance efter overfaldet. Foto: Theodore Nwajei/Ritzau Scanpix

Bizart sammentræf

Overfaldet på Dave Chappelle har allerede fået flere medier verden over til at trække tråde til Oscar-showet, hvor skuespiller Will Smith gik på scenen og stak komiker Chris Rock en flad efter en joke om Smiths kone, Jada Pinkett Smith.

Og ved et mildest talt bizart sammentræf var Chris Rock ifølge TMZ en af de første til at træde op på scenen efter overfaldet mod Chappelle tirsdag aften.

Her skal han ifølge mediet have krammet Chappelle og udbrudt: 'Var det Will Smith'?

Dave Chappelle har endnu ikke kommenteret overfaldet.