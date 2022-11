Skræmmende vægttab: Vejede kun 45 kilo

Supermodel Emily Ratajkowski taber sig, når hun ikke har det godt. For nylig var hendes kropsvægt helt nede på 45 kilo

De fleste, der har været gennem en skilsmisse, kan nok genkende, at det tærer på både krop og sind.

Og supermodel Emily Ratajkowski, der for nylig offentliggjorde, at hun skulle skilles fra sin mand, Sebastian Bear-McClard, som også er far til hendes etårige søn, er ingen undtagelse.

I det nyeste afsnit af podcasten 'High Low' fortæller hun, at har været gennem en hård tid, hvor hun har tabt sig adskillige kilo.

- Jeg tror på, at traumer sætter sig i kroppen. Det har været min erfaring, siger hun i podcasten.

- Når jeg har det rigtig skidt, taber jeg mig virkelig meget. For nylig var jeg helt nede på 45 kilo, og det var virkelig, virkelig skræmmende, fortsætter Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski fortæller, at hun for nylig har vejet 45 kilo. Billedet her er et år gammelt. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Har taget på

Hun refererer ikke direkte til sin skilsmisse, men hun gør det klart, at hun nu igen er oven på. Det ved hun, fordi hun igen har taget på i vægt.

- For mig er det (vægtøgningen, red.) en gamechanger, og det er sådan, jeg ved, at jeg er glad, siger hun i podcasten.

Selvom Emily Ratajkowski ikke har fortalt, hvem hun går ud med, har hun siden nyheden om sit forliste forhold fortalt i offentligheden, at hun dater igen.

31-årige Emily Ratajkowski er blandt andet kendt fra musikvideoen til 'Blurred Lines' og for sin medvirken i filmen 'Gone Girl'.