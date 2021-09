Skred fra konen: Nu skal han være far

Den kendte komiker John Mulaney blev tidligere på året skilt fra sin kone gennem seks år, og nu skal han være far.

Kort efter sin skilsmisse fandt han nemlig sammen med skuespilleren Olivia Munn. Og rygterne har floreret om, hvorvidt deres romance var skyld i komikerens skilsmisse. Dog benægter de begge to, at det skulle være tilfældet.

Og parret venter altså nu deres første barn. Det afslørede John Mulaney, da han i sidste uge gæstede talkshowet 'Late night with Seth Meyers'.

I løbet af det sidste år har komikeren både været i gennem en skilsmisse og på afvænning for sit kokain- og alkoholmisbrug, og til Seth Meyers fortæller han, at sit nye forhold har været med til at redde ham.

- Olivia og dette her barn har reddet mig fra mig selv i den tidlige fase af min afvænning.

Hverken John Mulaney eller Olivia Munn har børn fra tidligere forhold.

Kendt fra

John Mulaney har tidligere været forfatter på det populære amerikanske sketchshow 'Saturday Night Live', hvor han også har været vært flere gange.

Derudover er han komiker og lægger stemme til en række populære animationsfilm og -serie - blandt andet er han en af hovedrollerne i Netflix-hittet 'Big Mouth', hvor han lægger stemme til Andrew Glouberman og en række andre karakterer.