Skrev ikke testamente: Nu går sønnen rettens vej

Da Hollywood-skuespillerinden Anne Heche på tragisk vis døde 12. august, præcis en uge efter, at hun forulykkede med sin bil, efterlod hun ikke noget testamente.

Nu kæmper hendes ældste søn på 20 år, Homer Heche Laffoon, for at få retten til at varetage og fordele arven efter sin mor.

Det skriver The New York Post.

Sønnen indgav sit ønske officielt i Los Angeles County Court i denne uge, skriver mediet, som har set retsdokumenter fra sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Homer Heche Laffoon (tv.) sammen med sin far, Coleman Laffoon. Anne Heche og Coleman blev skilt i 2009. Foto: Instagram

Formue ukendt

I samme forbindelse har Homer Heche Laffoon ifølge mediet angivet, at moderens formue og værdien af hendes personlige ejendom er 'ukendt'.

Medmindre skuespillerinden har levet over evne - hun havde blandt andet kokain i blodet, da hun kørte galt i dødsulykken - burde der være tale om en betragtelig formue.

Annonce:

Hun har gennem tiden således spillet med i en lang række succesfulde film - herunder 'Six Days Seven Nights', 'Wag The Dog' og 'Psycho'.

Det vurderes til at være en formssag for sønnen Homer at få rettens medhold i, at han skal varetage arven efter sin kendte mor. Hun var nemlig fraskilt og havde kun to børn, og Homers bror er i dag er blot 13 år gammel og dermed hverken myndig eller egnet til at administrere en stor arv.

Det efterlader Homer Laffoon som den naturlige arving.

Homer Laffoon bad desuden retten om, at han bliver udpeget som repræsentant for sin lillebrors interesser i processen, der nu følger omkring Anne Heches samlede ejendom.

Donerede organer

Et retsmøde skal nu holdes 11. september, hvor Homer Heche Laffoons ønske skal behandles.

Anne Heche fik den nu 20-årige søn med sin eksmand, Coleman Laffoon. De blev skilt i 2009. Den yngre søn, Atlas Tupper, fik hun med skuespiller James Tupper. De brød op i 2018.

Annonce:

Anne Heche blev erklæret hjernedød efter uheldet i Los Angeles, hvor hun i sin blå Mini Cooper kørte frontalt ind i et privat hjem. Hun lå længe i respirator, men siden er det kommet frem, at det kun skete, fordi man ventede på at finde en egnet modtager til hendes organer.