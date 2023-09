Skruebrækker: Vender tilbage midt under strejke

Drew Barrymore får kritik for at vende tilbage med sit talkshow midt under den store Hollywood-strejke

Det har ramt Hollywood hårdt, at manuskriptforfattere har strejket for at få bedre løn og arbejdsvilkår siden maj.

I solidaritet med Writers Guild of America (WGA), der er Hollywood-manuskriptforfatternes fagforening, har størstedelen af skuespillerne i filmbyen ligeledes valgt at holde sig fra at arbejde.

Drew Barrymore trak sig tidligere på året således også fra jobbet som vært på MTV Movie & TV Awards.

Men nu rækker solidariteten ikke længere.

I et opslag på Instagram fortæller skuespilleren således, at hendes talkshow 'The Drew Barrymore Show' snart starter produktionen op igen.

'Jeg valgte at trække mig fra MTV-, film- og tv-priserne, fordi jeg var vært, og det var i direkte konflikt med det, som strejken handlede om, nemlig studier, streaming, film og tv. Det var også i strejkens første uge, og derfor gjorde jeg, hvad jeg dengang følte var det passende at gøre for at stå solidarisk med forfatterne', indleder hun sit opslag.

'Nu vælger jeg dog at vende tilbage til vores show for første gang i løbet af strejken. Det bærer mit navn, men det er større end som så. Og jeg står på mål for mit valg. Vi kommer ikke til at diskutere eller promovere film og tv, der på nogen måde er ramt af strejken'.

Drew Barrymore har været et kendt ansigt, siden hun var ganske lille og spillede med i Steven Spielbergs hit fra 1982 'E.T.', hvor hun indtog rollen som lillesøster Gertie Taylor. Foto: UNIVERSAL PICTURES /Album/Ritzau Scanpix

Varsler protester

The Hollywood Reporter har talt med en talsperson fra WGA, som siger, at hendes talkshow er berørt af strejkende medlemmer, hvorfor der også ville kunne forventes af være demonstrationer foran studierne, hvor optagelserne finder sted.

'Showet har ikke været på skærmen siden strejken begyndte, men er nu ulykkeligvis på vej tilbage uden sine manuskripforfattere. Foreningen har, og vil fortsætte med at protestere mod ethvert show, der fortsætter sin produktion under strejken', lyder det fra talspersonen i et skriftligt svar til The Hollywood Reporter.

Strejken i Hollywood begyndte 2. maj og har siden lammet store dele af produktionsmiljøet i Hollywood, hvilket også har betydet, at flere film og tv-serier er blevet udskudt. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Bløder penge

Hele økonomien i Californien kan mærke konsekvenserne af arbejdsnedlæggelsen, der har sat gang i en kædereaktion af økonomiske blødninger.

På tværs af brancher i delstaten har strejken således kostet fem milliarder dollars, svarende til knap 35 milliarder kroner, viser beregninger fra Milken Institute. Det skrev Finans tidligere på måneden.

Ifølge instituttet rammer strejken eksempelvis cateringselskaber og renserier, der arbejder sammen med industrien i Hollywood.

Samtidig har strejken kostet 17.000 stillinger i film- og lydindustrien, har CNBC tidligere skrevet.