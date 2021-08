Skudt i hovedet i biograf: Kendt influencer død

TikTok-stjernen Anthony Barajas er død, efter han på tragisk vis blev skudt under en tur i biografen

Den amerikanske TIkTok-stjerne Anthony Barajas er død, efter han forleden blev ramt af skud i hovedet i en biograf i Corona, Californien.

Han blev 19 år gammel.

Det skriver en lang række medier, heriblandt NBC News.

Skudepisoden, der fandt sted mandag, kostede også hans date, den 18-årige cheerleader Rylee Goodrich, livet. Hun blev skudt i hovedet og døde på stedet.

Anthony Barajas og Rylee Goodrich var i biografen for at se gyserfilmen 'The Forever Purge', da de blev skudt. Deres lig blev fundet af nogle af medarbejderne i biografen, da medarbejderne ryddede op i biografsalen efter aftenens sidste film.

Siden skyderiet har Anthony Barajas ligget i respirator på hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde, og lørdag døde han af sine kvæstelser.

Hos det lokale politi bekræfter de, at Barajas er afgået ved døden og sender samtidig kondolencer til familie og venner.

'Politiafdelingen i Corona er blevet orienteret om, at Anthony Barajas døde i morges. Vi sender vores tanker og kondolencer til hans familie og venner', lyder det i en officiel udtalelse fra det lokale politi.

Mistænkt anholdt

Ifølge TMZ har politiet en mistænkt i sagen ved navn Joseph Jimenez, som er blevet anholdt og fortsat er i deres varetægt. Vedkommende står over for en lang række sigtelser - heriblandt mord, mordforsøg og røveri.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at skyderiet var uprovokeret, og at gerningsmanden ikke havde en relation til hverken Anthony Barajas eller hans date. De har på nuværende tidspunkt ikke kortlagt et motiv.

Imens Barajas lå på hospitalet blev der lavet en GoFundMe-indsamling, der på ingen tid indtjente over 74.000 dollars til at dække regninger til den medicinske behandling.

'Anthony var lyset i så mange menneskers liv, og der er hårde tider foran os, men vi har fantastisk familie og venner, der kan hjælpe os igennem det her', lyder det fra indsamlingens stifter, Julia Barajas, der er den afdøde influencers søster.

Anthony Barajas har de sidste år skabt sig en stor fanskare på TikTok under navnet itsanthonymichael, hvor han har en million følgere.

Anthony Barajas efterlader sig sine forældre og to søstre.