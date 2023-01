Skuespiller Alec Baldwin bliver tiltalt for uagtsomt manddrab

Alec Baldwin skød sidste år to personer med en rekvisit-pistol på et filmset. Den ene person, Halyna Hutchins, døde af sine kvæstelser, mens den anden overlevede episoden. Nu har politiet udgivet hidtil usete optagelser af Baldwin og flere andre på settet kort tid efter den tragiske hændelse

Alec Baldwin tiltales for uagtsomt manddrab efter den ulykke, der kostede en filmfotograf livet på settet til filmen 'Rust'

Skuespilleren Alec Baldwin bliver tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med en filmfotografs død under optagelse af filmen 'Rust' i oktober 2021.

Det oplyser anklagemyndigheden i den amerikanske stat New Mexico torsdag ifølge Reuters og andre medier.

Siden ulykken har der været stor tvivl om, hvorvidt det ville ende med en tiltale mod Baldwin, som førte det våben, der dræbte filmfotograf Halyna Hutchins.

Alec Baldwin har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen og forklaret, at han ikke trykkede på aftrækkeren på den rekvisitrevolver, der affyrede det dræbende skud.

Også våbenspecialist på filmen Hannah Gutierrez Reed, der overrakte pistolen til Alec Baldwin, er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab.

Droppede søgsmål

Hutchins' efterladte mand sagsøgte i første omgang Baldwin i forbindelse med ulykken, men trak sidenhen sit søgsmål tilbage efter et forlig.

En del af forliget består i, at Matthew Hutchins skal fungere som producent på filmen, når optagelserne genoptages.

Sideløbende med det private søgsmål har de amerikanske myndigheder og politiet i Santa Fe, hvor ulykken fandt sted, dog efterforsket sagen med henblik på at undersøge muligheden for at rejse en strafferetlig tiltale. Og det er altså nu en realitet.

Efter ulykken er det blevet besluttet, at optagelserne til filmen skulle rykkes fra New Mexico til en anden lokation. Man har tidligere meddelt, at optagelserne skulle begynde igen i januar.

Om den nye udvikling i sagen får betydning for de planer, er endnu uklart. Alec Baldwin har ikke selv kommenteret oplysningen om, at han nu er tiltalt.