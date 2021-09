Skuespiller anholdt: Truede larmende nabo på livet

Man skal være stille, hvis man bor i nærheden af Peter Dante. Det fandt skuespillerens naboer ud af på den hårde måde tidligere på ugen.

Her endte de nemlig i et voldsomt skænderi med 52-årige Peter Dante, der slyngede en række trusler mod dem og gjorde dem bange.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt TMZ og People, der har fået nyheden bekræftet via de offentlige fængselsregistre. Her fremgår det, at skuespilleren blev anholdt 09:40 onsdag morgen. Han blev løsladt igen samme aften klokken 18 mod en kaution på 50.000 dollar - godt 315.000 kroner.

Peter Dante (til venstre) ses her i filmen 'Little Nicky' sammen med Jonathan Loughran og Adam Sandler. Foto: M. Aronowitz/New Line/Newsmakers/Getty Images

Politikilder fortæller til TMZ, at Peter Dante gik amok på naboen, fordi han havde været utilfreds med larmen fra noget byggearbejde, der blev foretaget på naboens hus.

Ifølge TMZ gik skænderiet så vidt, at Peter Dante truede med at dræbe naboen samt hans kone og børn, og politiet endte derfor med at anholdt ham.

52-årige Peter Dante er især kendt for sine mindre roller i et hav af vennen Adam Sandlers film. Her tæller rollelisten Adam Sandler-film som 'The Waterboy', 'Big Daddy', 'Mr. Deeds', '50 First Dates', 'I Now Pronounce You Chuck and Larry' ... og mange andre.

Peter Dante skal i retten 12. januar 2022, hvor han er sigtet for truslerne.