Skuespiller anklages for seksuel chikane af 20 kvinder

Den britiske skuespiller Noel Clarke kunne for nylig stolt løfte det eftertragtede trofæ i BAFTA-prisuddelingens æres-kategori bedste britiske bidrag til filmmediet.

Prisen og æren er dog nu taget fra den 45-årige skuespiller, som af 20 kvinder anklages for seksuel chikane.

Det skriver The Guardian, som har talt med de 20 kvinder, hvoraf flere står frem med navn og billede.

Anklagerne går på, at Noel Clarke gennem sin karriere har udsat kvinderne for seksuel chikane, mobning, upassende opførsel, uønskede berøringer og har delt billeder og videoer af dem med seksuelt indhold uden deres samtykke.

En af de kvinder, der står frem, er produceren Gina Powell, som til The Guardian fortælller, at hun arbejdede sammen med Clarke mellem 2014 og 2017 på filmen 'Brotherhood'.

Ifølge Powell skulle Clarke i den forbindelse gentagne gange have pralet med, at han i hemmelighed havde optaget videoer af kvinder, der var nøgne til deres auditions.

Han skulle også have sagt til hende, at han havde planer om 'at knalde hende og derefter fyre hende'.

Noel Clarke og Gina Powell fotograferet i 2016 til premieren på 'Brotherhood'. Foto: Dave J Hogan / Getty Images

Afviser

Noel Clarke har sendt en udtalelse til The Guardian, som gør det tydeligt, at han afviser alle anklager.

'I min 20 år lange karriere, har jeg ønsket at inkludere og skabe diversitet som en del af mit arbejde, og jeg har aldrig fået en klage. Hvis nogen, som har arbejdet sammen med mig, nogensinde har følt ubehag eller mangel på respekt, vil jeg komme med min dybeste undskyldning', skriver han og fortsætter:

'Jeg afviser på det kraftigste alle anklager om upassende seksuel opførsel, og jeg har i sinde at forsvare mig selv mod disse falske anklager'.

BAFTA-komiteen bekræfter over for mediet, at de var vidende om anklagerne inden uddelingen af prisen til Noel Clarke tidligere på måneden.

De understreger, at de tager anklagerne alvorligt og har tilbudt kvinderne støtte og professionel rådgivning.

'Vi tager denne sag meget alvorligt. Vi har opfordret alle dem, der har kontaktet os, til at melde sagen til myndighederne og også tilbudt en uafhængig ekspert til støtte af ofre, som kan give dem professionel hjælp, og det tilbud står stadig ved magt', meddeler de.

Efter artiklen med kvindernes vidnesbyrd er blevet offentliggjort, har BAFTA-komiteen dog valgt at trække prisen til Noel Clarke tilbage.