Skuespiller anklaget for fusk: Løj om handicap

Q'orianka Kilcher skal nu en tur i retten.

For den amerikanske skuespillerinde, der er kendt fra den populære tv-serie 'Yellowstone' bliver anklaget for bedrageri.

Nærmere sagt bliver 32-årige Q'orianka Kilcher anklaget for at have fusket sig til at modtage handicapydelser i en periode, hvor hun altså var i helt fin stand til at arbejde.

Det skriver Page Six med henvisning til den californiske myndigheds for forsikringssvindels anklage.

Ifølge mediet har tv-stjernen modtaget godt og vel 97.000 dollars - svarende til over 600.000 kroner - i ydelser på et tidspunkt, hvor skuespillerinden arbejdede på 'Yellowstone' mellem 2019 til 2021.

Intet ulovligt

Q'orianka Kilcher fik angiveligt en skade i både nakken og højre skulder, da hun i 2018 var på arbejde i forbindelse med den amerikanske komediefilm 'Dora and the Lost City of Gold'.

'Læger har bekræftet hendes (Q'orianka Kilchers, red.) skade og ret til ydelser. Fru Kilcher var til hver en tid ærlig over for sine læger, og hun accepterede aldrig med vilje fordele, som hun ikke troede, hun var berettiget til', lyder ordene fra skuespillerindes advokat, Michael Becker, ifølge retsdokumenterne, som Page Six har læst.

Retssagen står til at starte 7. august i år.

Q'orianka Kilcher er kendt for sin rolle som Angela Blue Thunder i 'Yellowstone'. Derudover spillede hun Pocahontas i filmen 'The New World' fra 2005.