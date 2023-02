Skuespiller blev kun 28 år: Dødsårsag bekræftet

Jansen Panettiere døde pludselig for en uge siden i en alder af 28 år. Nu mindes familien ham i en udtalelse, og her fortæller de samtidig, hvad han døde af

For omtrent en uge siden døde skuespiller Jansen Panettiere uventet.

Han blev blot 28 år gammel, og nu oplyser familien, at han døde af et forstørret hjerte.

Det gør de i en udtalelse til mediet ABC News.

I udtalelsen indleder familien med nogle pæne ord om deres søn og bror:

'Jansens hjerte kunne ses i hans øjne, hans charme kunne ses i hans fantastiske, gribende smil, hans sjæl kunne ses i hans mesterlige malerier, og hans livsglæde kunne ses i hans tørre humor,' lyder det fra hans far, Skip Panettiere, mor Lesley Vogel og søster Hayden Panettiere.

Derefter forklarer de, at han døde af et forstørret hjerte:

'Selvom det er en ringe trøst, har retsmedicineren oplyst, at Jansens pludselige død skyldtes et forstørret hjerte samt komplikationer med hjerteklapperne', skriver familien.

Jansens Panettiere var kendt som stemmeskuespiller i filmene 'Ice Age: The Meltdown' og 'The X's', mens han også selv spillede foran kameraet i tv-serier som 'The Walking Dead' og filmen 'The Last Day of Summer' på Nickelodeon.

I 2004 spillede han sammen med sin søster, Hayden Panettiere, i serien 'Tiger Cruise' på Disney Channel.

Han var desuden maler og delte flere af sine værker på sin Instagram-profil.